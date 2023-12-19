Після двох вдихів дихати неможливо, заявив постраждалий боєць.

Армія РФ труїть бійців Збройних сил України сльозогінним газом в районі Оріхово, намагаючись виманити з окопів: за останні тижні є мінімум 9 подібних інцидентів.

Їдкий газ ворог скидає з безпілотників. Бійців ЗСУ засліплює від його дії - достатньо зробити два вдихи і вже неможливо дихати. Частину деталей розповів анонімний військовий медик для CNN.

За його словами, в результаті газових атак вже загинув один український військовослужбовець. Деякі бійці ЗСУ, які пережили "газ РФ", розповіли наступне:

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"Спочатку я побачив дим. Ми вибігли з окопу, і раптом газ загорівся. Окоп охопило полум'я. Коли газ горить, засліплює тебе, ти не можеш дихати, відразу ж стріляє в горло. У нас не було навіть секунди", - розповів один з них.

Другий солдат додав: "Ви вдихаєте його двічі, а потім не можете дихати".

Бійці розповіли, що їм газом обпекло горло та рот, на обличчях залишилися опіки з рубцями. На постраждалих ділянках шкіри досі є червоні запалення.

Однак, на думку постраждалих українців, мета Росії - не "затруїти" ЗСУ, а посіяти паніку. Виманивши газом бійців з траншей, ворог починає звичайні обстріли або ж застосовує дрони - ось яка його тактика.

Як прокоментував CNN анонімний представник української розвідки, в подібних атаках РФ застосовує різновид CS (ірітанта) - це токсична речовина, що викликає роздратування. На думку ЗМІ, йдеться про сльозогінний газ, який тимчасово виводить людину з притомного стану, вражаючи як його органи почуттів - очі, ніс, рот, так і інші важливі органи - шкіру і легеневу систему.

ЗСУ розчаровані - вибрали нову мету на зиму

Раніше ряд українських військових розповів AP, якими проблемами "хворіє" сьогоднішній фронт України. Зокрема, на шляху до перемоги встала бюрократія.

Був показовий випадок на Запорізькому напрямку, коли українці 7 місяців чекали документів, щоб бити по позиціях РФ з БПЛА. Хоча цей час могли б використати на знищення окупантів. За словами бійців, у них є свій план на цьому зиму, але через подібні інциденти вони "втратили даремно час".

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