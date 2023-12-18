Втома і розчарування охоплюють не тільки владні кабінети України. ЗСУ мають план, але бюрократія стає на шляху перемоги.

В Україні бюрократія встала на шляху перемоги - ЗСУ склали план на зиму, але мають сумніви. Через дурні затримки з оформленням документів, армію Україну вже "підвели" в районі Запорізької області.

Через незлагодженість в діях, занепокоєння, яке подекуди лунає в українських владних кабінетах щодо війни, поступово охоплює й фронт. Про головні проблеми пише AP.

Детальніше про випадок на Запорізькому напрямку розповів боєць ЗСУ Константин Денисов. Деякі недарма називають поточну війну з РФ "зіткненням дронів". Вони необхідні у більшості кропітких операцій, націлених на звільнення України, підтвердив Констянтин.

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Але Україна з підготовкою операторів дронів "не квапиться". Його особистий досвід такий: оформлення необхідних документів від кількох державних установ довелося чекати 7 місяців 75 військовим, які могли б цей час витратити на ліквідацію росіян.

"Ми втратили час даремно", - констатував він.

Його критику поділяють й інші командири військових частин. Вони також скаржаться на зрив у виконанні бойових задач через "дефіцит" особового складу та затримки у ремонті дронів.

Тим часом глава Міноборони України Рустем Умеров запевняє, що держава має достатньо солдатів та зброї, щоб розпочати наступний етап бойових дій. "Ми здатні і можемо захистити наших людей, і ми будемо це робити...У нас є план, і ми будемо за ним йти", - казав Умєров у грудневому інтерв'ю виданню.

В ЗСУ також підтверджують, що мають "план" на цю зиму. За словами командира однієї з ОМБр від Бахмутом "Паркера", зараз головне - не втратити армію. Головна мета полягає у збереженні життя якомога більшій кількості українських військових.

"Ми повинні бути чіткими... Цієї зими неможливо звільнити Донецьк або Бахмут, тому що їх (окупантів - УНІАН) занадто багато", - сказав він.

Деякі аналітики не виключають, що Україна, можливо, навіть поступиться РФ вже "звільненнями" територіями. Водночас ЗСУ змусять Росію заплатити за кожний клаптик землі непомірно високу ціну. Зокрема, про це каже старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Бен Баррі.

"Якщо Росія продовжить наступати, найімовірніший результат - вона отримає незначні територіальні здобутки, але зазнає при цьому величезних втрат", - сказав він.

Є попередні дані про "жорстоку" стратегію, яку обрав Київ

Минулого тижня Bild з посиланням на свої джерела в ЗСУ заявив, що Київ розглядає нову "жорстоку" стратегію проти РФ. У 2024 році пріорітет у деокупації території України дещо поступиться іншій задачі: максимальне "вбивство" окупантів при власних менших втратах особового складу.

Bild писав, що Київ розчарований результатами контрнаступу, тому вирішив піти іншим шляхом. Деякі аналітики вже оцінили цей вибір, назвавши його "контрольованим відступом", який передбачає зрив атаки РФ за рахунок її численних втрат.

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