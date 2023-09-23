Схоже, російські сили виснажені та деморалізовані аж до найвищого командування.

247-й гвардійський десантно-штурмовий Кавказький козачий полк ВДВ РФ (українською Повітряно-десантних військ - УНІАН) виснажений та розбитий. За час повномасштабного вторгнення в Україну втратив трьох командирів: двох ібуло вбито, один – пішов у відставку.

ПРо це повідомляється у звіті британської розвідки. Зазначається, що 247-й полк вважається одним із найпрестижніших в Росії та бере активну участь у злочинній неспровокованій війні проти України.

На початку вересня 2023 року було ліквідовано командира 247-го ДШП полковника Василя Попова. Ймовірно, свою смерть топ-офіцер знайшов на Оріхівському напрямку.

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Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023-го, його попередник – полковник Петро Попов – подав у відставку. Російські джерела повідомляли, що відставка - це протест проти нездатності "другої армії світу" повернути тіла загиблих загарбників.

У перші тижні великої війни ліквідували тодішнього командира 247-го десантно-штурмового полку полковника Костянтина Зізевський. Це сталося під Миколаєвом. Він командував полком з 2020 року. Похорон окупанта відбувся 6 березня 2022-го.

"Досвід 247-го полку підкреслює крайню виснаженість і високу плинність російських збройних сил навіть серед відносно високопоставлених чинів", – зробили висновок у розвідці Британії.

247-й ДШП входить до 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Російської Федерації та дислокується у Ставрополі.

Втрати РФ

Збройні сили України потужно оновили втрати російських окупантів, знищивши понад півсотні одиниць техніки ворога. Станом на 23 вересня 2023 року втрати ворога серед особового складу вже сягнули близько 275 460. 510 загарбників ліквідовані за останню добу.

Крім цього, за останню добу ворог втратив 11 танків (4655 з початку повномасштабної війни), 21 бойову броньовану машину (8912 загалом), 33 артилерійських системи (6210 загалом), 4 РСЗВ (789 загалом), 2 засоби ППО (530 загалом), 1 крилату ракету (1518 загалом), 26 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8716 загалом), 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4867 загалом).

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