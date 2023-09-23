510 загарбників ліквідовані за останню добу.

Збройні сили України потужно оновили втрати російських окупантів, знищивши понад півсотні одиниць техніки ворога.

Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, станом на 23 вересня 2023 року втрати ворога серед особового складу вже сягнули близько 275 460. 510 загарбників ліквідовані за останню добу.

Крім цього, за останню добу ворог втратив 11 танків (4655 з початку повномасштабної війни), 21 бойову броньовану машину (8912 загалом), 33 артилерійських системи (6210 загалом), 4 РСЗВ (789 загалом), 2 засоби ППО (530 загалом), 1 крилату ракету (1518 загалом), 26 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8716 загалом), 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4867 загалом).

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За час повномасштабної війни ворог також втратив 315 літаків, 316 гелікоптерів 20 кораблів та катерів, 1 підводний човен, 912 одиниць спеціальної техніки.

Втрати РФ - останні новини

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Також напередодні було атаковано штаб командування Чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі. Внаслідок атаки ліквідовано щонайменше 9 осіб, поранено 16 осіб, серед них - російські генерали.

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