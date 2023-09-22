В Інституті зазначили, що з серпня окупанти посилюють свої війська на цьому напрямку.

Російські окупанти, які в даний час обороняються на заході Запорізької області, з середини серпня не змогли завадити ЗСУ поступово, але впевнено просуватися вперед.

Про це йдеться у свіжому звіті Іінституту з вивчення війни (ISW). Аналітики відзначили, що постійно спостерігають, як ЗСУ повільно, але впевнено просуваються в Західній Запорізькій області, незважаючи на те, що з метою посилення оборонних операцій російські військові елементи почали замінюватися елітними підрозділами.

У звіті йдеться, що в середині серпня російські військові передислокували частини 7-ї гвардійської гірсько-десантної дивізії (ВДВ) і 76-ї гвардійської дивізії ВДВ в район Роботиного для відбиття українських атак.

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Також аналітики допустили, що це зроблено ще й для розвантаження частин 22-ї та 45-ї окремих бригад спецназу, які протистояли українському контрнаступу з самого його початку. Аналітики додали, що на свіжих геолокованих кадрах видно елементи 22-ї гвардійської бригади спецназу, що діють на захід від Вербового на південний схід від Оріхова. Це дозволяє припустити, що російське командування перекинуло частини 22-ї гвардійської бригади спецназу в цей район для підтримки вже помічених в обороні елементів ВДВ.

У звіті Інституту йдеться про те, що один з українських військових, який обороняється на півдні України, розповів виданню WSJ, що російські контратакуючі штурмові загони "сильні" і його слова узгоджуються зі спостереженнями ISW про те, що елітні елементи російського спецназу і ВДВ, мабуть, є основними елементами контратак в західній частині Запорізької області.

Ситуація в Запорізькій області

З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські сили просуваються, заявляють У Міноборони.

У Запорізькій області на тлі контрнаступу ЗСУ суттєво зросли втрати російських окупантів. Загарбники судячи з усього, могли зіткнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які командування могло б перекинути на цю ділянку фронту.

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