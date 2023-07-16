Люди загинули у місті Часів Яр та селі Олександро-Шультине.

Унаслідок чергових обстрілів російськими окупантами території Донецької області загинуло двоє людей, ще одну людину було поранено.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Зазначається, що за добу російські окупанти дев’ять разів відкривали вогонь по цивільному населенню.

"Ворог гатив із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії. Під обстрілами перебували шість населених пунктів - міста Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, села Богоявленка та Олександро-Шультине", - йдеться у повідомленні.

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Так, унаслідок обстрілів руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів: 18 житлових будинків, підприємство, школа, господарча споруда зернотоку, газорозподільна станція, автомобілі, газопровід та лінія електропередач.

"Ракету С-300 рашисти спрямували на Костянтинівку, били й артилерією. Пошкоджено 16 приватних будинків, газорозподільну станцію, підприємство, два автомобілі, комунікації", - повідомили у МВС.

Водночас Часів Яр російські загарбники накрили з артилерії. "Вбито цивільну особу, ще одну поранено. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру. Авіаудару керованою авіабомбою "ФАБ-250" росіяни завдали по смт Нью-Йорк", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань зазнали щонайменше дев’ять приватних будинків, будівля спорткомплексу. Інформації щодо постраждалих не надходило.

"Внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина в Олександро-Шультиному", - повідомили у міністерстві.

Так, поліцією та Службою безпеки України за цими фактами було відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня російські окупанти вдарили по Харкову. У місті пролунало декілька вибухів.

Згодом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що близько 01:30 російські загарбники з території Бєлгородської області запустили по Харкову чотири ракети ЗРК С-300.

Дві ракети вибухнули в повітрі, а дві інші влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району міста. У 4-поверховому будинку було вибито вікна. Обійшлося без постраждалих.

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