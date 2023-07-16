Повідомляється, що в місті було чути три вибухи.

В ніч проти неділі, 16 липня, російські окупанти вдарили по Харкову. В місті пролунало декілька вибухів.

Тривогу в Харківській області було оголошено о 01:29. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях", – повідомили у поліції Харківської області.

Відео дня

Інформацію про обстріл Харкова підтвердив також міський голова Ігор Терехов. За даними "Суспільного", в місті було чути три вибухи.

О 01:50 у Повітряних силах знову попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння для Харківської, а також Полтавської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Обстріли Харківщини

4 липня російські загарбники обстріляли Первомайський Харківської області. Внаслідок удару постраждали понад 40 людей, серед них – діти.

За даними правоохоронців, ворог вдарив по Первомайському ракетою "Іскандер". Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що там немає жодних військових чи промислових обʼєктів.

28 квітня росіяни вдарили по селу Вовчанські Хутори на Харківщині. Жертвами удару стали троє людей.

Вас також можуть зацікавити новини: