Пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства.

8 березня дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області РФ.

Про це УНІАН повідомило джерело в українській розвідці. "Українські безпілотники цієї ночі завдали чергового удару по нафтопереробним потужностям РФ.

В ніч на 8 березня група БПЛА атакувала підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в Кірішському районі Ленінградської області Росії, розповіло джерело.

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В російський пабліках повідомлялося, що вибухи на обʼєкті пролунали близько шостої ранку і внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердив і губернатор цієї російської області.

Як відомо, "Кірішнєфтєоргсинтез" є значимим підприємством нафтопереробної галузі Кремля і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. "Не зважаючи ні на що, Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її "кровоносної системи"", - запевнило джерело в розвідці.

Удари по території РФ

На території Росії українські розвідники вивели з ладу два тепловози, за допомогою яких росіяни перевозили озброєння на окуповану територію України.

У ніч на 6 березня в російському місті Воронеж внаслідок спеціальних заходів ГУР було виведено з ладу тепловоз, який здійснював логістику озброєння і військової техніки з військових підприємств РФ, що надалі надходили на окуповану територію України.

Крім того, раніше, у ніч на 19 лютого, в депо Орєхово-Зуєвського міського округу, Московської області було вчинено ще одну диверсію агентами ГУР МО. Ймовірно, йдеться про підпал чергового тепловозу на російській залізниці.

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