На думку захисника, завжди є альтернативні джерела отримання розвідданих.

Відсутність розвідданих, які раніше Сполучені Штати Америки надавали Україні, майже не вплине на точкові удари, які ЗСУ завдають на певні військові об’єкти на території РФ. Таку думку висловив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері Українського Радіо.

За його словами, нафтопереробні заводи Росії залишаються на своїх місцях, як і раніше. Це ключові об’єкти, які забезпечують наповнення бюджету країни-агресора за рахунок нафтогазових доходів, і їхнє різке переміщення малоймовірне. Те саме стосується і складів боєприпасів - вони не зникнуть в один момент і не змінять свого розташування кардинально.

"Проаналізуймо. Російські бази НПЗ перемістяться десь в інше місце за короткий проміжок часу? Це те, що в основному наповнює російський окупаційний бюджет нафтогазовими доларами. Напевно ні. Чи перемістяться склади з боєприпасами противника в інше місце? Напевно ні", - сказав військовий.

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Інша справа - комплекси протиповітряної оборони та інші рухомі засоби, які дійсно можуть змінювати місце дислокації. Їхнє виявлення є складнішим завданням, проте існують альтернативні джерела розвідданих, які використовують Сили оборони України. Завдяки діяльності спеціалізованих органів, наша країна має достатньо можливостей для збору необхідної інформації.

"Завжди є альтернативні джерела отримання розвідувальної інформації. І в Силах оборони, зокрема в Україні, за рахунок спеціалізованих органів, вони налаштовані достатньо добре", - запевнив Федоренко.

За його словами, яскравий приклад - точкова ліквідація ворожих агентів, які ще недавно маскувалися під українців, а після повномасштабного вторгнення опинилися у РФ у якості "елемента пропаганди". Попри те, що вони перебували у, здавалося б, безпечних місцях, кожен із них отримав "свою кулю". Це свідчить про те, що Україна здатна не лише вести ефективну боротьбу з ворогом за межами власної території, а й точно відстежувати розташування військових об'єктів і маневри противника. Військовий акцентує:

"Якщо Україна спроможна виконувати завдання з ліквідації ворогів, зокрема, на території РФ, то напевно, що ми маємо можливість і бачити деякі військові засоби противника, їхні переміщення і маневри ворога в тому числі. Тому ми точно вистоїмо".

Також він переконаний, що ситуація змінилася і для Європи. Останні події стали для європейських країн своєрідним "холодним душем", і тепер вони чітко усвідомлюють рівень загрози.

"Тому там, де вимкнули США, підставлять своє плече партнери з європейських країн", - впевнений Федоренко.

Призупинка надання розвіддданих - думка експерта

Раніше виробник засобів РЕБ, колишній офіцер повітряних сил Анатолій Храпчинський заявив, що Україна спроможна завдавати більше ударів по військових об’єктах на території Росії, але потрібно нарощувати відповідне виробництво та мати відповідні розвіддані. За словами експерта, якщо говорити саме про розвіддані, то Україна має відповідні розвідувальні дрони, які можуть залітати на глибину до тисячі кілометрів. Він додав, що в Україні є достатньо компаній, які розробляють засоби ураження, що з кожним разом вдосконалюються. Тому головна задача - отримувати певні дані про те, куди бити, та масштабувати виробництво.

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