Російські тепловози здійснювали логістику озброєння і військової техніки з військових підприємств РФ на окуповану територію України.

На території Росії українські розвідники вивели з ладу два тепловози, за допомогою яких росіяни перевозили озброєння на окуповану територію України.

Як повідомили джерела УНІАН в українській розвідці, у ніч з 5 на 6 березня в російському місті Воронеж внаслідок спеціальних заходів ГУР було виведено з ладу тепловоз, який здійснював логістику озброєння і військової техніки з військових підприємств РФ, що надалі надходили на окуповану територію України.

Крім того, раніше, у ніч на 19 лютого, в депо Орєхово-Зуєвського міського округу, Московської області було вчинено ще одну диверсію агентами ГУР МО.

"Наразі про деталі цієї операції не повідомляється, проте з наявного відео можна зробити висновок про підпал чергового тепловозу на російській залізниці", - додали джерела.

Українські удари по території держави-агресора

Вночі 24 лютого безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ), внаслідок чого там виникла пожежа.

В ніч на 26 лютого силами Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони спільно з іншими підрозділами Сил оборони України було завдано удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в м. Туапсе, що в Краснодарському краї РФ. Тоді внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менше 40 вибухів та виникла пожежа, було пошкоджено нафтопереробне обладнання.

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