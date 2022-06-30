Британський прем’єр погодився з необхідністю постачати до України нове озброєння.

Українська влада має реалістичний план, що здатний змінити перебіг війни, та поділилася ним з партнерами.

Про це заявив журналістам у Мадриді прем’єр Британії Боріс Джонсон, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Джонсон, відповідаючи на запитання про оголошені Володимиром Зеленським плани перемогти вже цього року, повідомив, що оптимістично оцінює спроможність Києва, а також нагадав про свій несподіваний приїзд до Києва за тиждень до самітів G7 та НАТО.

"Я їздив в Україну перед тим, як почалася ця низка самітів, саме для того, щоби зрозуміти, яким є бачення у Зеленського і української влади. І вони справді бачать шлях, як змінити динаміку війни цього року, навіть у найближчі місяці. І тому тепер важливо допомагати, наскільки ми можемо, щоби Україна втрималася", - заявив він

Британський прем’єр погодився з необхідністю постачати до України нове озброєння. "З цим пов’язане постачання в Україну РСЗВ, яке має особливе значення. І я вражений тим, як українці ефективно навчаються їх використовувати", - додав він.

"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це – саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути", - підкреслив прем’єр.

На початку червня президент РФ Володимир Путін заявив, що постачання Заходом зброї в Україну може "затягнути збройний конфлікт", а Росія нібито зробить відповідні висновки якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті лідерів G7 заявив, що хоче завершити розв'язану Росією війну до кінця 2022 року.

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