Президент Російської Федерації, яка вже більше 100 днів веде повномасштабну війну проти України, Володимир Путін назвав "метушнею" рішення західних країн про постачання Києву додаткові озброєння.
Крім того, кремлівський диктатор в інтерв'ю пропагандистській програмі "Москва. Кремль. Путін" пригрозив, що це може "затягнути збройний конфлікт".
"Взагалі, вся ця метушня навколо додаткових поставок озброєнь, на мій погляд, має тільки одну мету - затягнути якомога далі збройний конфлікт", - сказав Путін.
За словами агресора, Росія нібито зробить відповідні висновки, якщо Захід буде поставляти Україні ракети дальньої дії.
"Але, якщо вони будуть і будуть поставлятися, з цього ми будемо робити відповідні висновки і застосовувати свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб наносити удари по тих об'єктах, по яких ми поки не наносимо", - сказав Путін.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лише від однієї людини в Москві залежить те, коли в Україні війська РФ перестануть вбивати людей і руйнувати міста.
Війна Росії проти України
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.
Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.
2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населених пункти.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня адміністрація Байдена оголосила про виділення нового пакета оборонної допомоги Україні на суму 700 млн доларів. Зокрема, високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Україна сама ухвалюватиме рішення, на які відстані застосовувати отримані американські ракетні системи залпового вогню.