За словами кремлівського диктатора, Росія нібито зробить відповідні висновки, якщо Захід буде поставляти Україні ракети дальньої дії.

Президент Російської Федерації, яка вже більше 100 днів веде повномасштабну війну проти України, Володимир Путін назвав "метушнею" рішення західних країн про постачання Києву додаткові озброєння.

Крім того, кремлівський диктатор в інтерв'ю пропагандистській програмі "Москва. Кремль. Путін" пригрозив, що це може "затягнути збройний конфлікт".

"Взагалі, вся ця метушня навколо додаткових поставок озброєнь, на мій погляд, має тільки одну мету - затягнути якомога далі збройний конфлікт", - сказав Путін.

За словами агресора, Росія нібито зробить відповідні висновки, якщо Захід буде поставляти Україні ракети дальньої дії.

"Але, якщо вони будуть і будуть поставлятися, з цього ми будемо робити відповідні висновки і застосовувати свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб наносити удари по тих об'єктах, по яких ми поки не наносимо", - сказав Путін.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лише від однієї людини в Москві залежить те, коли в Україні війська РФ перестануть вбивати людей і руйнувати міста.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населених пункти.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня адміністрація Байдена оголосила про виділення нового пакета оборонної допомоги Україні на суму 700 млн доларів. Зокрема, високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Україна сама ухвалюватиме рішення, на які відстані застосовувати отримані американські ракетні системи залпового вогню.

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