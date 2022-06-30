Джон Кірбі зазначив, що Володимир Путін має намір продовжувати атаку.

Спікер Пентагону Джон Кірбі заявив, що в США не бачать можливості завершення війни в Україні до кінця року. Він вказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін має намір продовжувати атаку.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми хотіли б, щоб війна закінчилася сьогодні. І вона може закінчитися сьогодні, якщо Путін зробить правильні речі. Але Путін не показує наміру йти на переговори. Він показує наміри, що хоче продовжувати атакувати Україну і досягти військових цілей", - заявив Кірбі.

При цьому він вказав, що Вашингтон буде і далі допомагати Україні зміцнювати оборону.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку червня Путін в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що постачання Заходом зброї в Україну може "затягнути збройний конфлікт", а Росія нібито зробить відповідні висновки якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті лідерів G7 заявив, що хоче завершити розв'язану Росією війну до кінця 2022 року.

Після чого спікер президента Російської Федерації Дмитро Пєсков 28 червня цинічно заявив, що війна в Україні закінчиться, якщо в Києві віддадуть наказ про складання зброї і капітулюють.

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