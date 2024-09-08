Зараз росіяни використовують ці ракети здебільшого під час комбінованих атак, зауважив Плетенчук.

Російські крилаті ракети типу "Калібр" вже не такі ефективні, якими були на початку повномасштабної війни РФ проти України. Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ефективність крилатих ракет типу "Калібр" навіть у росіян уже викликає низку питань. Так, на початку повномасштабного вторгнення, коли для нас це було чимось новим, новий етап війни російсько-української, це була більш ефективна зброя", – пояснив він в етері телеканалу "Київ24".

Зараз росіяни використовують ці ракети здебільшого під час комбінованих атак, зауважив речник ВМС ЗСУ. Ворог застосовує "Калібри" лише для того, щоб навантажити українську протиповітряну оборону.

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"Остання така атка – було задіяно чотири носії, 28 ракет. 100 відсотків знищено", – наголосив Дмитро Плетенчук.

Атаки РФ по Україні

У пʼятницю, 6 вересня, російські терористи вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинула людина, ще понад 80 – постраждали.

60 постраждалих знаходяться на стаціонарному лікуванні, повідомив 7 вересня очільнки Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зазначалося, що 69-річний чоловік перебував у важкому стані, у нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення.

Крім того, 7 вересня росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Окупанти вбили трьох чоловіків. Ще кілька осіб постраждали.

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