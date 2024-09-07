Один чоловік, постраждалий унаслідок російського удару, перебуває у важкому стані, поділився очільник Дніпропетровської ОВА.

Зросла кількість осіб, постраждалих унаслідок смертоносного удару, який росіяни здійснили по місту Павлоград Дніпропетровської області у п'ятницю, 6 вересня.

Станом на суботу, 7 числа, відомо про 82 постраждалих, семеро з них - неповнолітні, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За відомостями чиновника, 60 постраждалих знаходяться на стаціонарному лікуванні. "У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення", - додав голова ОВА.

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Вдень 6 вересня стало відомо, що росіяни запустили швидкісні цілі по Павлограду. За попередніми відомостями, супротивники вдарили по місту п’ятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 із Ростовської та Воронезької областей РФ.

Повідомлялося, що унаслідок ракетного удару пошкоджено, зокрема, понад 30 багатоповерхівок, 27 магазинів та дитячий садочок. Жертвою російської атаки стала одна особа. Спочатку повідомлялося про близько 20 постраждалих, а згодом їхня кількість зросла до 58 осіб.

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