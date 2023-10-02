Ці літаки не мають сучасних радіолокаційних чи інфрачервоних систем формування зображень, що дозволили б виявляти українські морські дрони.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія використовуватиме літаки-амфібії Бе-12 MAIL радянської епохи для здійснення патрулювання у Чорному морі. Водночас, як зазначає у коментарі Newsweek аналітик Фредерік Мертенс, цей старий літак погано підходить для виявлення інноваційних військово-морських безпілотників України.

Мертенс назвав ці літаки "пережитком минулого". Він зазначив, що літаки-амфібії, такі як Бе-12, можуть бути корисними для повітряно-морських рятувальних місій, "але якщо Росія змушена використовувати їх як морські патрульні літаки, які мають виявляти безпілотники, це показує, наскільки неготові її військово-морські сили".

Турбогвинтовий літак, також відомий як "Чайка", був розроблений на початку холодної війни для боротьби з підводними човнами та морського патрулювання. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, на початку 2023 року на озброєнні сил морської авіації Росії було шість літаків-амфібій Бе-12ПС.

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Але ці діючі Бе-12ПС, схоже, не мають сучасних радіолокаційних чи інфрачервоних систем формування зображень, які знадобляться літакам для надійного виявлення невловимих цілей, таких як українські безпілотники, сказав Мертенс.

"За винятком деяких дуже вдалих випадків спостереження, не слід розраховувати, що жменька Бе-12, які є у Чорноморського флоту, матиме великий вплив на спроби Росії зупинити атаки українських безпілотників", – стверджує він.

Україна посилює атаки на флот РФ у Чорному морі

Росії довелося посилити оборону свого Чорноморського флоту, оскільки Україна все частіше атакує їх за допомогою армії своїх морських дронів.

Так, за допомогою морських дронів "Морський малюк" (SeaBaby), які є власною розробкою СБУ, були атаковані зокрема, Кримський міст, російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG, а згодом і ракетний корабель "Самум".

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