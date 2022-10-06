Цього разу "генерал зима" може бути вже не на боці рашистів.

Росія неспроможна забезпечити свою армію всім необхідним для ведення війни у зимовий період часу.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"В Росії зараз не існує хорошої логістики в армії. Кілька днів тому зʼявилась інформація про те, що вони не можуть розібратись, де поділись 1,5 млн комплектів військової форми. Російські ж військові намагаються вдаватись до крайнощів. До прикладу, вони обшивають каски часів II світової війни гарною камуфляжною тканиною. Проте такі каски ніяк не захищають солдата в бою", - каже Згурець.

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На думку експерта, в українській армії зовсім інша ситуація.

"Портянки та каски часів II світової війни підтверджують неспроможність Росії забезпечити свої війська першим необхідним. Натомість США та НАТО взяли на себе зобовʼязання забезпечити Збройні сили України зимовою формою. Це забезпечення є не менш важливим за боєприпаси. Росіяни ж не готові до зими. Вони не готові вести бойові дії взимку. Тому цього разу "генерал зима" може бути вже не на боці російської армії", - додав аналітик.

Форма для армії України: що відомо

В НАТО раніше повідомляли, що низка країн-членів Альянсу зобов'язалися поставити Україні зимову форму для військових. Загалом йшлося про те, що вони готові забезпечити близько 50% від запиту України.

Бельгія наприкінці серпня виділила 8 мільйонів євро на допомогу Збройним силам України. Ці гроші зокрема скерують на закупівлю зимового одягу для військових.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Міністром закордонних справ Королівства Данія Еппе Кофодом. За підсумками зустрічі голова МЗС заявив, що Данія передасть для ЗСУ зимову форму і одяг.