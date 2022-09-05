За кілька тижнів країнам НАТО вдалося зібрати половину зимового одягу та спорядження для військових, про які попросила Україна.
Як повідомляє Spiegel, ще в липні Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Він направив запит з проханням надати зимовий одяг (форма і зимове взуття) і зимові намети для 200 000 солдатів ЗСУ.
Станом на початок вересня близько половини запитаного вдалося зібрати спільними зусиллями.
Як журналістам повідомили в НАТО, за кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція і Фінляндія вже пообіцяли поставки.
"Згідно з першими повідомленнями, добрих 50 відсотків потреб, згаданих Україною, можуть бути покриті", – зазначили в Альянсі.
Німеччина також планує приєднатися до збору.
"Що стосується зимового спорядження (як одяг, матеріали для польових таборів і продукти харчування), Німеччина може зробити важливий внесок у підтримку оборони України в зиму, що наближається". – заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.
Водночас НАТО стикається з певними труднощами, оскільки в більшості країн запаси зимового спорядження зарезервовані для національного споживання.
НАТО запропонувала поповнити передані країнами запаси з наявного трастового фонду в розмірі близько 40 мільйонів доларів.
Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Міністром закордонних справ Королівства Данія Еппе Кофодом. За підсумками зустрічі голова МЗС заявив, що Данія передасть для ЗСУ зимову форму і одяг.