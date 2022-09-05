До зборів допомоги приєдналися США, Канада, Швеція і Фінляндія.

За кілька тижнів країнам НАТО вдалося зібрати половину зимового одягу та спорядження для військових, про які попросила Україна.

Як повідомляє Spiegel, ще в липні Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Він направив запит з проханням надати зимовий одяг (форма і зимове взуття) і зимові намети для 200 000 солдатів ЗСУ.

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Станом на початок вересня близько половини запитаного вдалося зібрати спільними зусиллями.

Як журналістам повідомили в НАТО, за кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція і Фінляндія вже пообіцяли поставки.

"Згідно з першими повідомленнями, добрих 50 відсотків потреб, згаданих Україною, можуть бути покриті", – зазначили в Альянсі.

Німеччина також планує приєднатися до збору.

"Що стосується зимового спорядження (як одяг, матеріали для польових таборів і продукти харчування), Німеччина може зробити важливий внесок у підтримку оборони України в зиму, що наближається". – заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

Водночас НАТО стикається з певними труднощами, оскільки в більшості країн запаси зимового спорядження зарезервовані для національного споживання.

НАТО запропонувала поповнити передані країнами запаси з наявного трастового фонду в розмірі близько 40 мільйонів доларів.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Міністром закордонних справ Королівства Данія Еппе Кофодом. За підсумками зустрічі голова МЗС заявив, що Данія передасть для ЗСУ зимову форму і одяг.

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