Міністр закордонних справ Данії привітав зусилля України в боротьбі за незалежність, територіальну цілісність і демократію.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Данія Еппе Кофодом. За підсумками зустрічі голова МЗС заявив, що Данія передасть для ЗСУ зимову форму і одяг.

"Ми вдячні й дуже цінуємо цю допомогу. Ми сприймаємо це як партнерські й дружні, теплі відносини між нашими державами. Хочу вам подякувати за цю підтримку й таку доволі швидку реакцію", – сказав Зеленський.

Президент наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо Російської Федерації. Також Зеленський подякував Королівству Данія за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

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До того ж Зеленський запросив прем’єр-міністрку Метте Фредеріксен відвідати Україну з візитом.

Зі свого боку міністр закордонних справ Данії привітав зусилля України в боротьбі за незалежність, територіальну цілісність і демократію. Він наголосив, що його країна надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно.

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