За його словами, у ворожої армії зараз немає необхідного угруповання військ.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував чутки про те, що Росія може "повторити 24 лютого" найближчим часом.

Свою думку він висловив на YouTube-каналі.

"У плані нанесення ракетних ударів - так, вони можуть повторити, але вже не в такій кількості, як було. По військах, з того, що є сьогодні в Україні, поступово зменшується через втрати. Ми постійно і щодня виносимо їх логістику, вона ускладнюється, їм потрібно вести нові запаси", - розповів він.

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За словами Жданова, зараз російська армія не може до кінця сформувати корпус, тому кидає його в Україну в неповному складі.

"10 тисяч не переламають ситуацію навіть на одному оперативному напрямку. Подивимося ще, куди вони його потягнуть. Може бути до того часу, поки корпус зайде на якийсь напрямок, вже треба буде проводити ротацію і виводити частини РФ для відновлення боєздатності", - зазначив він.

Експерт переконаний, що у Росії зараз немає необхідного угруповання військ для такого масштабного наступу.

"Вони не можуть почати наступ на південному напрямку, де вони хотіли, куди вони стягнули 25 тис. угрупування. Так, вони обстрілюють наші позиції, були спроби проведення наступальних дій на окремих ділянках, але вони були припинені ЗСУ. Тому на сьогоднішній день ударного угруповання, яке могло б прорвати нашу оборону, з боку російських військ немає", - підкреслив Жданов.

Головним завданням української армії він назвав утримання оборони і "перемелювання російської армії до формування резервів".

Нагадаємо, що раніше радник офісу президента Олексій Арестович оголосив про четвертий етап у війні.

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