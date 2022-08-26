Тривати він може кілька місяців.

У війні Росії проти України настав четвертий етап, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Про це він сказав у інтерв'ю Юлії Латиніної.

За його словами, цьому етапу передували три попередні:

початок повномасштабного вторгнення і до вигнання російських військ з півночі України;

окупація Лисичанська та Сєвєродонецька;

невдалі спроби окупантів наступати на Миколаїв та Кривий Ріг (з 10 липня по 10 серпня).

Четвертий етап війни, за словами Арестовича триватиме до зими - два-три місяці.

"Характеризуватися він буде тим, що сторони будуть стояти на місці і лупити один одного, ніж вони можуть. Але у нас шанси на луплення набагато кращі з тієї простої причини, що ми маємо HIMARS, а вони не мають", - пояснив радник ОПУ.

Напередодні керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов повідомив, що у війні з Росією вже почався переломний момент. Прикладами цього, за його словами, є останні події в окупованому Криму, зокрема, регулярні вибухи.