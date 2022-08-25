Він пояснив, Росія не зможе здійснити атаку з повітря без проведення десантних операцій.

Росія не готується завдати одномоментного ракетного удару по Україні.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Це не буде одноразовою атакою, як іспанської Армади. Так вони можуть самі себе перестріляти, не розуміючи де свої, а де – чужі. Може відбутися все, що завгодно, в тому числі й зіткнення літаків у повітрі", – сказав Ступак.

Він пояснив, Росія не зможе здійснити атаку з повітря без проведення десантних операцій.

"Домінування в повітрі – це одна справа, але жодна війна не вигравалася виключно домінуванням у повітрі, тому що треба ще наземна операція. Але десантних військ у Росії майже не існує й немає такої категорії. Їх переважно знищили у Гостомелі, Василькові та інших регіонах України", – зазначив екс-співробітник СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ та консультант комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак заявив, що лише лідери Туреччини та Китаю здатні якось вплинути на Путіна.

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