Серед цивільних - 10 загиблих та 10 поранених.

У обстріляному російськими окупантами Чаплиному виявлено залишки "Смерчу" та С-300, а по приватному будинку удар було нанесено ракетою "Іскандер".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

У прокуратурі нагадали, що 24 серпня вдень Росія підступно здійснила ракетний обстріл житлового сектору смт Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області. Внаслідок цього було зруйновано приватні будинки, загинули та постраждали цивільні особи, у тому числі діти.

"Ракети країни-агресора влучили у житлові будівлі, пошкодили пасажирський потяг та адміністративну будівлю залізничного вокзалу", - мовиться у дописі.

Наслідком цього воєнного злочину стала значна кількість загиблих та постраждалих серед цивільного населення: загинуло 10 цивільних осіб, у тому числі 2 дітей у віці 11 та 6 років; тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали 10 цивільних осіб, з них - 2 дітей.

"На місці події виявлено залишки РСЗО "Смерч" та С-300, по приватному будинку нанесено удар ракетою "Іскандер", - наголошується у дописі.

За цим фактом слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі.

Сьогодні у селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи - внаслідок обстрілів російськими окупантами житлового сектору та залізничної станції загинули 25 осіб.

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