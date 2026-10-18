Ексрозвідник пояснив, чи зможе Україна бити по Криму без розвідданих США

Фахівець зазначив, що супутникову розвідку мають не лише США, а й інші країни-союзниці України.

Американські ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати можуть припинити надавати розвідувальну інформацію Україні, необхідну для завдавання ударів по російських цілях. Цю тему Крим.Реалії капітан 3-го рангу запасу, який раніше проходив службу у військовій розвідці України.

"В сучасній війні під час завдавання далекобійних ударів без розвідувальних даних просто не обійтися. Що стосується Криму, то для атак по об'єктах на півострові Україні вистачить власної розвідувальної інформації та даних від інших союзників, окрім США", - зазначив він.

За його словами, цьому сприяє, як те, що Кримський півострів - це українська територія, так і його близькість до контрольованої владою України території.

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"Це не якась умовна Пермська область, де можливі тільки супутникова та агентурна розвідки. Крим контролюють українські радіолокаційні станції, станції радіо- та радіотехнічної розвідки, на півострові достатньо законспірованої агентури, інформацію надають прибічники України, а також кримські партизани. Супутникові знімки та дані, що збираються розвідувальними літаками і БпЛА, не завадять, але й без них картина обстановки виходить досить чітка", - пояснив капітан 3-го рангу запасу.

Фахівець зазначив, що супутникову розвідку мають не лише США, а й інші країни-союзниці України.

"Безумовно, США мають найбільше у світі угруповання розвідувальних супутників - це система NRO, комерційні мережі на кшталт Maxar, Planet. Водночас Франція - одна з ключових європейських держав із власними апаратами серії Helios та CSO. Німеччина має у своєму розпорядженні супутники радіолокаційної розвідки серій SAR-Lupe, SARah. Велика Британія володіє можливостями оптичної та радіоелектронної розвідки з космосу. Італія має систему COSMO-SkyMed - це радіолокаційна розвідка", - додав він.

Колишній офіцер-розвідник стверджує, що щодо польотів розвідувальної авіації над Чорним морем, то їх здійснюють не лише США, а й інші країни Північноатлантичного альянсу.

"За даними моніторингових каналів, найчастіше розвідку Криму та Краснодарського краю РФ здійснює літак радіоелектронної розвідки "Артеміс". Він належить американській приватній компанії Leidos, яка обслуговує його та надає послуги армії США чи структурам НАТО за моделлю оренди, тобто армія купує не сам борт, а готові розвідувальні дані. Також над Чорним морем здійснюють польоти літаки-розвідники інших країн НАТО - це Boeing RC-135W Rivet Joint Королівських ВПС Великої Британії, французькі Boeing E-3F Sentry та Breguet Atlantic, а також Gulfstream G550 AEW ВПС Італії. Минулого тижня над морем на початку жовтня кілька днів працював шведський літак-розвідник S102B Korpen. Тобто розвідувальних даних і без американців цілком вистачить Україні", - зазначив ексрозвідник.

Розвіддані США

Раніше радник Офісу президента України Сергій Лещенко розповів, що Україна певний час не отримувала від США попередження про балістичні загрози.

За його словами, спочатку по Києву прилетіли п’ять балістичних ракет без завчасного попередження від партнерів, наступного вечора ситуація повторилася. Проте вже з наступного ранку її відновили.

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