США офіційно пригрозили Україні припинити обмін розвідданими, - The Washington Post

Суперечності та плутанина навколо відсутності розвідданих виникли через закулісні погрози з боку американських офіційних осіб.

США попередили українське посольство, що в разі нових ударів по російських енергетичних об’єктах весь обмін розвідувальними даними з Україною буде негайно припинено. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерело.

Доступ України до системи Starlink було обмежено без попередження, що посилило зростаючу невизначеність щодо того, чи почали США скорочувати обсяг розвідувальної та військової допомоги Україні. Про це повідомили високопоставлений український військовий радник та інші особи, пов’язані з Міністерством оборони країни.

Співробітник Міністерства оборони України повідомив газеті, що інформація про обмеження швидкості роботи Starlink все ще перевіряється.

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"У самому Міноборони поки що не знають, чи спричинені ці обмеження зміною політики чи технічними причинами. Вони все ще намагаються розібратися в ситуації. Не факт, що це була якась зловмисна спроба вивести всіх з ладу", - сказав він.

Зазначається, що суперечності та плутанина навколо відсутності розвідданих, мабуть, виникли через закулісні погрози з боку американських офіційних осіб, які вимагали від України припинити атаки на російські нафтопереробні заводи під загрозою позбавлення доступу до критично важливого американського озброєння та розвідданих.

За словами джерела, обізнаного з ситуацією, у понеділок США пригрозили припинити передачу розвідданих Україні.

Представники американської розвідки попередили посольство України у Вашингтоні, що в разі продовження ударів по російських енергетичних об’єктах США негайно припинять обмін розвідувальною інформацією.

Він стверджує, що передача даних не була припинена - принаймні, не повністю, - але загроза залишається.

"Попередження були настільки масовими, що дзвінки надходили всім, у кого прізвище звучало по-українськи", - розповіло джерело.

За його словами, тип ракети, що влучила в Київ, раніше вже обходив системи оповіщення, хоча останнім часом цього не відбувалося.

Дипломат із ЄС, який працює в Києві, сказав:

"Зеленському вигідно натякати на припинення обміну розвідданими - цей наратив просуває антиамериканське крило в його оточенні, - але я також можу припустити, що Трамп прагне чинити тиск на Зеленського. На мій погляд, можливі обидва варіанти".

Розвіддані США

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Україну та союзників у Європі про те, що Сполучені Штати можуть призупинити обмін розвідувальною інформацією та продаж європейцям зброї для України, якщо Київ не припинить удари з великої відстані по російських енергетичних об’єктах.

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