США на кілька днів припиняли передавати Україні розвіддані, - Лещенко

Він нагадав, що це вже не перший випадок, коли США припиняють ділитися з Україною розвідувальною інформацією.

Україна певний час не отримувала від США попередження про балістичні загрози, заявив радник Офісу президента України Сергій Лещенко в ефірі Вечір.LIVE.

За його словами, спочатку по Києву прилетіли п’ять балістичних ракет без завчасного попередження від партнерів, наступного вечора ситуація повторилася. Проте вже з наступного ранку її відновили.

"Вона вже відновлена, вона надається. Але була зупинка, і навіть не один день", - розповів Лещенко.

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Він нагадав, що це вже не перший випадок, коли США припиняють ділитися з Україною розвідувальною інформацією. Лещенко зазначив, що як писали американські ЗМІ тоді, це рішення нібито ухвалив міністр війни Піт Гегсет.

Лещенко припустив, що вказівку Гегсету дав очільник Білого дому, але "весь вогонь він взяв на себе". Цього разу, поділився радник Офісу президента, невідомо, хто давав таку вказівку.

При цьому, Лещенко наголосив, що від рішення не надавати Україні розвідувальну інформацію, перш за все, страждають цивільні.

Обмін розвідданими з США

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп заявив журналістам, що США не припинили ділитися з Україною розвідувальними даними. Очільник Білого дому додав, що США допомагають країні "дійти до остаточного рішення". Він додав, що США хочуть, щоб війна в Україні закінчилася. Трамп також не побачив з боку РФ порушення оголошеного ним "енергетичного перемир'я". За його словами, Україна нібито напередодні обстріляла багато російських енергетичних обʼєктів.

Також ми писали, що The Washington Post, посилаючись на джерело, заявило, що США попередили українське посольство, що в разі нових ударів по енергетичних об'єктах РФ весь обмін розвідувальними даними з Україною буде негайно припинено. Вказується, що доступ України до системи Starlink було обмежено без попередження, що посилило зростаючу невизначеність щодо того, чи почали США скорочувати обсяг розвідувальної та військової допомоги Україні. За словами джерела, тип ракети, що влучила в Київ, раніше вже обходив системи оповіщення, хоча останнім часом цього не відбувалося.

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