У новий пакет увійдуть ракети для протитанкових комплексів Javelin, кулемети, снаряди для легкої зброї, транспортні засоби, човни і підводне обладнання.

Естонія надає Україні новий пакет військової допомоги вартістю 80 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Естонії.

Зокрема, уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо довгострокової допомоги для України та об'ємного пакету військової допомоги.

"Подібно тому, як естонські "Джавеліни" відіграли вирішальну роль в обороні Києва та надихнули інші країни простягнути руку допомоги для України, наша мета з цим великим пакетом допомоги - продемонструвати, що боротьба України за свободу може лише бути успішною, якщо союзники продовжать допомагати Україні", - наголосив Певкур.

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В новий пакет увійде велика кількість протитанкових ракет для Javelin, а також гранатомети, снаряди для легких типів озброєння, різні транспортні засоби, човни і спорядження для підводного плавання. Точні суми не оголошуються публічно у зв'язку з безпековими міркуваннями. Водночас, заміщення вартості цього пакету оцінюється на рівні майже 80 мільйонів євро.

"Російський режим робить ставку на те, що вільний світ відмовиться від підтримки України. Для того, аби розбити помилкові розрахунки російського кримінального режиму, ми повинні надіслати стратегічний сигнал: ми продовжимо надавати значну і стійку підтримку України, поки Україна не виграє війну. На кону не лише безпека України, але також естонської, трансатлантичної і глобальної спільноти у цілому", - додав міністр.

З 2022 року Естонія надала Україні військової допомоги вартістю 500 мільйонів євро.

Естонія та війна в Україні

Естонія прийняла у себе 69 тисяч українських біженців, а також передала на підтримку ЗСУ третину власного військового бюджету - більше за усіх у світі.

Як повідомляв УНІАН, влітку уряд Естонії схвалив принципи використання заморожених в країні російських активів для підтримки України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення.

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