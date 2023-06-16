Естонія стала першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення.

Уряд Естонії схвалив принципи використання заморожених в країні російських активів для підтримки України.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише ERR. Відзначається, що Естонія стала першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення.

"Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, при якому ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх в якості компенсації для потреб відновлення України", - заявив Цахкна.

За його словами, МЗС найближчим часом внесе в уряд проект відповідної поправки до закону.

Конфіскація заморожених російських активів

Як повідомляв УНІАН, раніше в Конгресі США зареєстрували законопроект про конфіскацію та передачу Україні у вигляді репарацій державних активів Росії, і в першу чергу - Центрального банку РФ. Після його прийняття президент США отримає право конфіскувати заморожені російські суверенні активи і передати їх для допомоги у відновленні України.

У травні уряд Бельгії оголосив про надання Україні 92 млн євро допомоги. Гроші були отримані з податкових надходжень від російських фінансових активів, заморожених в цій державі.

Також відомо, що станом на Травень цього року в Польщі заморожені активи російських олігархів на суму понад мільярд євро. Але для їх конфіскації необхідно внести поправки до Конституції. При цьому, в цілому в може передати Україні майже 200 мільярдів євро прибутку від заморожених активів РФ.

У світовому масштабі аналогічний естонському захід також розроблений в Канаді.

За словами президента України Володимира Зеленського, йдеться про вагомий міжнародний крок. Глава держави також закликав конфісковувати гроші представників російської еліти і в інших країнах.

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