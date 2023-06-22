Також Україні передають військовий госпіталь та медобладнання.

Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, у який включено обладнання для розмінування та боротьби з дронами, медичне обладнання. Про це повідомляється в офіційному Twitter Міністерства оборони Естонської Республіки.

Крім того, у рамках пакету спільно з Ісландією передають польовий шпиталь.

"Естонія вирішила надіслати Україні черговий пакет військової допомоги: військовий госпіталь у співпраці з Ісландією; медичне обладнання; техніка для розмінування; протидронне обладнання", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, Естонія першою з європейських країн розробила правовий механізм конфіскації заморожених активів Росії для відновлення України.

Військова допомога Україні - останні новини

Напередодні прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш анонсував, що Рига віддасть Україні весь свій флот гелікоптерів. За словами чиновника, його уряд витратив понад 1,3% ВВП на підтримку України, серед яких 1% - забезпечення військових потреб ЗСУ на фронті.

Також стало відомо, що вертольоти ЗСУ оснастять найсучаснішими сенсорами виявлення і самозахисту. Це значно покращить "очі" українським авіаторам. Такі системи захищають екіпажі від широкого спектру загроз, особливо ракет "земля-повітря" та "повітря-повітря".

Крім того, 20 червня про військову допомогу оголосила Португалія. До траншу увійдуть БТР і гаубиці. Також з озброєнням для українського війська допоможе й Болгарія.

Тоді як 21 червня Німеччина передала боєприпаси для артилерії, зокрема, 155-мм високоточні керовані боєприпаси (їхня кількість не вказується), 2 тисячі звичайних снарядів 155 мм. ЗСУ передадуть й захисні та спеціальні засоби (6 машин для охорони кордону); засоби логістики (2 броньовані тягачів HX81 для важких напівпричепів, передусім танків Leopard 2A7, з двома напівпричепами).

Того ж дня Коаліція західних країн попередньо визначилась з країною, у якій стартуватимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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