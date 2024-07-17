За словами депутата, у позавоєнний час терміни постачання авіації завжди становлять п'ять-шість років, а зараз у випадку з Україною йдеться про один рік.

Голова фракції Слуга народу, член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що партнери пообіцяли надати Україні літаків F-16 більше, ніж підготували пілотів.

Депутат в ефірі національного телемарафону розповів, що Бельгія, Нідерланди, Данія та інші союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків та інженерів для обслуговування західної авіації.

Коментуючи недостатньо швидкі темпи постачання літаків, він зазначив, що до цього треба ставитися з розумінням, адже це все одно рекордні терміни. За його словами, у позавоєнний час терміни постачання авіації завжди становлять п'ять-шість років, а зараз у випадку з Україною йдеться про один рік.

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"Зараз кількість обіцяних нам бортів... уже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів та інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто в нас зараз вузьке місце - вже не борти, а люди", - пояснив депутат.

Арахамія зазначив, що українська делегація у США намагалася "посунути чергу" з інших країн із полігонів, де навчають пілотів.

"У цьому питанні триває робота на найвищому політичному рівні, зокрема, про це не соромиться просити інші країни президент Володимир Зеленський", - додав він.

Літаки F-16 для України

Винищувачі F-16 від Нідерландів надійдуть в Україну найближчим часом. Про це розповів міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якомога швидше. Але я не буду ділитися жодними подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, тому що я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо", - сказав він.

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