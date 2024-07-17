На переконання міністра оборони Нідерландів, всі процеси передачі озброєнь мають відбуватися безпечним і надійним способом.

Винищувачі F-16 від Нідерландів надійдуть в Україну найближчим часом. Про це розповів міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. Але я не ділитимуся жодними подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, бо я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо", - сказав він, пише "Укрінформ".

Міністр зазначив, що F-16 також є мішенню для Росії.

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"Якщо ми поділимося деталями, точною датою та часом, то це буде дуже цінна інформація для російського режиму. І ми не хочемо робити їх більш поінформованими, ніж вони є. Тож це те, чим я не буду ділитися", - поянив Брекельманс.

Він розповів, що українські пілоти дуже швидко навчаються та роблять дивовижну роботу.

"Також я не буду називати їхню точну кількість, тому що це також цінна інформація для Росії. Я можу сказати, що те що зараз роблять українські пілоти, це справді дивовижно. Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть більше п’яти років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити систему, яка є досить складною. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Тож це дійсно щось визначне", - заявив міністр.

На його переконання, всі процеси передачі озброєнь мають відбуватися безпечним і надійним способом. Брекельманс вважає, що винищувачі важливі для оборони та захисту.

"Я думаю, що на першому етапі протиповітряна оборона буде найважливішим способом використання F-16. І, можливо, згодом їх можна буде використовувати і для інших маневрів. Але пріоритет – протиповітряна оборона", - додав він.

Винищувачі F-16 для України - деталі

Греція збирається вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30. Країна хоче продати їх Сполученим Штатам Америки, щоб літаки модернізували й передали в Україну.

Про це повідомляє видання Al Jazeera із посиланням на джерела у грецькій армії. Зазначається, що Греція планує модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale. Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.

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