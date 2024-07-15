Президент підтвердив, що влітку Україна отримає "деяку кількість літаків".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна отримає недостатню кількість винищувачів F-16, аби на рівних боротися з авіацією Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції.

"У будь-якому випадку, усе, що приходить в Україну, нас зміцнює, а не навпаки. Рішення про F-16 - стратегічне. Кількість, поки що, не стратегічна. Є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків", - сказав Зеленський.

Зокрема, йдеться про навчання пілотів з України.

Відео дня

"Ви знаєте, що не можна вилучити бойових пілотів - всіх або більшість, бо вони виконують своє завдання сьогодні, найголовніше - захищають небо наше. І тому є частина пілотів, які навчаються, проходять важливе довготривале (навчання), на жаль, але такий запит. Тренування проходять у різних країнах Європи та у Сполучених Штатах Америки", - сказав Зеленський.

Президент підтвердив, що влітку Україна отримає "деяку кількість літаків".

"І до кінця року ми ще отримаємо літаки. Так воно й буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас, але чи достатньо буде цих літаків для того, щоби боротися на рівній з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо", - наголосив Зеленський.

Водночас, він підкреслив, що Україна розраховує отримати більшу кількість винищувачів F-16.

"Так, ми проговорювали і з президентом (Джо Байденом), і з Конгресом, і ви знаєте, чому я почав роботу з місцевою владою в Сполучених Штатах Америки. Тому що, вони мають великий вплив і на Конгрес, і на центральну владу. Бо в деяких штатах є ключові виробництва літаків, "Петріотів" і тощо. І коли ми знизу також домовляємося - вони мають потім відповідні сигнали і вплив на інших людей у владі Сполучених Штатів", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україні також треба скорочення навчання на F-16 і розширення бази навчання на цих винищувачах.

"Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за 3, 4, 5 років. Ось такі завдання. Усі ці питання порушуємо. На всі ці питання отримуємо відповіді, напевно не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна працює над отриманням інших літаків.

"Буде результат. Ви почуєте про нього", - додав президент.

Винищувачі F-16 для України - деталі

В Офісі президента України розповіли, коли Україна отримає літаки F-16 від Бельгії. Ця країна задекларувала передачу Україні 30 літаків F-16, однак графіки поставок є довготривалими, і для України це неприйнятно, сказав заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Союзники по НАТО налаштовані доставити винищувачі F-16 до України якомога швидше. Про це сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Вас також можуть зацікавити новини: