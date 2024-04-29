Наразі розробляються різні методи та варіанти щодо того, як та де саме можна буде розміщувати західні винищувачі в Україні.

Україна очікує отримати західні винищувачі F-16 цього року й готує все необхідне для того, щоб убезпечити ці літаки від ворога, повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Ілля Євлаш.

"Коли ми отримаємо ці винищувачі, ми зможемо проводити досить багато різноманітних операцій. І для відбиття повітряного нападу й для завдання повітряних ударів по противнику. Але для цього необхідно підготувати місце їхнього базування, розташування. Це колосальні кошти, якщо йдеться про риття підземних сховищ, бункерів, де вони можуть зберігатися", – сказав Євлаш.

Він також додав, що наразі розробляються різні методи та варіанти щодо того, як та де саме можна буде розміщувати західні винищувачі в Україні.

Відео дня

"Це буде роззосереджене використання на різних типах злітних смуг, аеродромах. Ворогу буде складно їх знаходити. Для цього буде використовувати різний набір методів, аби вводити ворога в оману та водночас ефективно застосовувати їх. Вже є ряд напрацювань та думок, як можна буде розмістити літаки F-16 в Україні", – розповів Євлаш.

F-16 для України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Бельгія має намір передати Україні кілька своїх винищувачів F-16 до кінця 2024 року.

На думку Business Insider, попри те, що за останні 50 років американські винищувачі F-16 літали в багатьох складних умовах, імовірно, в Україні на них чекає найнебезпечніше поле бою.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що до прийому літаків F-16 в Україні вже все готово, але залишається одна головна умова, без якої поява їх у нашій країні поки що неможлива. Йдеться про системи ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: