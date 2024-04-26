У жовтні 2023 року міністр оборони Людівін Дедондер говорила, що Бельгія зможе поставити F-16 в Україну не раніше ніж 2025 року.

Влада Бельгії має намір передати Україні кілька своїх винищувачів F-16 до кінця 2024 року, заявили прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кро і міністр оборони Людівін Дедондер на пресконференції ввечері 26 квітня.

Поки не зрозуміло, коли саме літаки можуть бути доставлені, але, за словами Дедондер, це повинно статися "якомога швидше". Вона стверджує, що буде зроблено все, щоб літаки прибули в Україну до кінця року.

Дедондер підтвердила, що це не поставить під загрозу здатність Бельгії захистити себе або свою безпеку. Спочатку завжди йшлося про те, що поставка F-16 буде можлива не раніше 2025 року.

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Де Кроо зазначив, що всі поставлені винищувачі будуть фінансуватися за рахунок відсотків за заморожені російські активи, а не за рахунок грошей бельгійських платників податків.

Винищувачі F-16 для України - подробиці

Копенгаген віддає Україні всі свої винищувачі F-16, вони мають бути в Україні цього літа, заявив посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

У дипломата запитали, чи варто Україні хвилюватися через нещодавню новину про продаж Данією Аргентині 24 винищувачів цього типу. "Не хвилюйтеся, літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримуємо нове покоління літаків F-35", - сказав Міккельсен.

За його словами, частину винищувачів доправлять до Аргентини, проте Україна отримає ту кількість, про яку було домовлено. "Немає чого хвилюватися. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", - наголосив він.

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