Країна отримала перші два літаки з 14 – решту поступово доставлять протягом двох років.

У понеділок, 22 липня, Словаччина отримала перші два з 14 нових бойових літаків F-16 зі Сполучених Штатів. Їхня поставка була відкладена на два роки через пандемію коронавірусу і брак мікросхем.

Про це пише Associated Press. Зазначається, що словацький президент Петер Пеллегріні привітав прибуття F-16 на авіабазу Кучина на заході країни. Він наголосив, що винищувачі "значно сприятимуть підвищенню обороноздатності нашої країни". Відомо, що решта літаків буде поступово доставлена протягом двох років.

Примітно, що чинний лідер Словаччини Пеллегріні був прем'єр-міністром, коли у 2018 році уряд підписав угоду на суму 1,8 мільярда доларів на придбання 14 американських винищувачів F-16 Block 70/72 для заміни застарілих радянських літаків МіГ-29.

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Країна призупинила експлуатацію своїх МіГів влітку 2022 року через брак запчастин і фахівців для їхнього обслуговування після того, як російські техніки повернулися в свою країну після вторгнення Росії в Україну. Минулого року уряд Словаччини схвалив план надання Україні 13 літаків МіГ-29, ставши другою країною-членом НАТО, яка дослухалася до прохань українського уряду про надання військових літаків для захисту від російської агресії.

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Греція планує модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale. Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35. Водночас 32 старих винищувачі F-16 Block-30 країна може продати США для подальшої модернізації та передачі Україні.

Раніше стало відомо, що Ізраїль зняв з експлуатації свій останній F-16C Fighting Falcon. Незважаючи на те, що моделі F-16A/B/C зараз зняті з експлуатації, ВПС Ізраїлю все ще експлуатують 47 бойових літаків F-16D Brakeet і 97 бойових варіантів F-16I Sufa.

Ізраїльський винищувач Barak-1 є варіантом F-16 Fighting Falcon, спеціально модифікованим відповідно до вимог ВПС Ізраїлю.

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