За даними журналістів, загалом Греція планує продати 108 винищувачів, які підлягають виведенню з експлуатації.

Грецький уряд може ухвалити рішення про передачу Україні до 32 одиниць винищувачів F-16. Про це повідомило видання News Break.

Журналісти пишуть, що уряд країни має намір продати 108 винищувачів, які підлягають виведенню з експлуатації, а саме:

32 одиниці F-16C/-D Block 30,

24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2,

33 одиниці F-4E PI2000.

"Дійсно, у липні 2022 року було запитано позитивний висновок відповідного парламентського комітету на продаж винищувачів і супутнього та периферійного обладнання (запасні частини, тренажери, прилади та матеріали), вартість яких оцінювалася в 117 млн євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів, що перебувають на відкритому зберіганні, постійно погіршується", - зазначили у повідомленні.

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Також у матеріалі додали, що ціна 108 винищувачів може становити від 2 до 2,5 мільярдів євро.

"Зовсім інша справа - 32 F-16C/-D Block 30, передача яких Україні практично не викликає сумнівів. Нагадаємо, що за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації конструкції і наразі в середньому витратили близько 60 % граничного терміну служби", - наголосили у матеріалі.

За словами журналістів, вони не можуть так само впевнено сказати про те, куди можуть направити 24 Mirage 2000-5 Mk.2, серед яких 14 - нового будівництва, а інші - модернізація старих Mirage 2000EGM/-BGM.

"Логічними варіантами є передача Україні або продаж Індії, зрозуміло, зі схвалення Франції", - підсумували у повідомленні.

Передача Україні F-16: останні новини

Як писав УНІАН, Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі F-16. За словами міністра оборони країни Кайси Оллонґрен, вони будуть передані тоді, як все буде готово, адже терміни передачі залежать від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури.

Своєю чергою майор запасу Олексій Гетьман озвучив цифри генералів НАТО щодо того, скільки винищувачів F-16 потрібно Україні. За його словами, українським захисникам необхідно мати 200-300 таких літаків.

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