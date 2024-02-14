Міністр заявив про плідні переговори.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив результати 19-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

"Провели плідні переговори в рамках Коаліції можливостей", - написав він у Facebook.

Що стосується ППО, за словами Умерова, її буде посилено як "системами, так і ракетами до них":

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"Офіційно розпочала роботу коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн уже приєдналися. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство".

Також на порядку денному артилерійські системи і снаряди, додав міністр: "Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати".

Щодо винищувачів F-16 - Україна слідує за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами, написав Умєров.

Крім того, буде більше дронів для України, анонсував міністр оборони:

"Підсилюємо взаємодію з партнерами щодо безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєдналися - Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія".

Ще Умєров повідомив, що 20 країн офіційно приєдналися до програми розмінування України, Литва - у лідерах.

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