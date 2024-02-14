У Кремлі роблять ставку на те, що країни Заходу втратять інтерес допідтримки України.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголошує, що подальша підтримка України західними союзниками і партнерами буде рішучою та безстрашною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-19"), яке відбувається у віртуальному форматі.

Міністр оборони США відзначив, що у засіданні бере участь велика кількість союзників і партнерів з усього світу, що є свідченням рішучості та єдності коаліції на підтримку України.

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"Ми не відступимо", - наголосив Остін і нагадав, що цього місяця виповниться два роки з початку повномаштабного вторгнення Росії до мирної і демократичної України.

Як відзначив Остін, коли президент РФ Володимир Путін вирішив розпочати несправедливу та неспровоковану війну, він робив ставку на те, щоб звинуватити Україну у війні.

"Але він не міг помилятися ще більше. Україна бореться з вторгненням Путіна з неймовірною мужністю та феноменальною майстерністю", - відзначив міністр оборони США.

Він додав, що країни з усього світу об'єдналися заради України.

"Країни цієї Контактної групи після майже двох років досі об'єднані спільною метою. Кремль продовжує робити ставку, що усі ми втратимо інтерес до України і що наша підтримка похитнеться та згасне. Але я рішучий ще більше, ніж раніше, і знаю, що ви теж. Ця Контактна група залишається рішучою, безстрашною і твердою", - наголосив Остін.

Також він закликав не сумніватися у тому, що США продовжують стояти на боці України.

"Америка продовжить підтримувати принципову боротьбу України проти путінської імперської агресії", - сказав Остін.

На його переконання, Кремль ще більше занурюється у спричинену своїми діями самоізоляцію.

Як сказав Остін, учасники формату "Рамштайн" продовжують надсилати Україні безпекову допомогу для боротьби на полі бою.

Водночас, союзники і партнери України нині будують коаліції спроможностей для довгострокової безпеки України. Також увага приділяється підзвітності щодо допомоги, яка надається Україні.

"Сьогодні ми працюватимемо над короткостроковими потребами України, у тому числі над її негайними потребами щодо артилерії, снарядів та ракет протиповітряної оборони", - наголосив Остін.

Міністр оборони США закликає коаліції спроможностей, створені в рамках формату "Рамштайн", активізувати зусилля. Він уточнив, що ці коаліції допомагають розбудувати фундамент для майбутніх сил України з метою стримування і оборони проти постійної російської агресії. Зокрема, серед різних завдань, йдеться про постачання належної кількості снарядів, передачу винищувачів F16 та облаштування необхідної для цих літаків інфраструктури, а також забезпечення інтегрованої і багаторівневої системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, міст і повітряного простору.

"Ми продовжимо адаптацію нашої підтримки до короткотермінових і довготермінових безпекових вимог України", - відзначив Остін.

Міністр оборони США запевняє, що Контактна група продовжить спільно працювати, аби Україна отримала усе потрібне, щоби утримати свої відвоювання та продовжувати виштовхувати російські окупаційні війська у наступні місяці.

Остін підкреслив, що жорстокість Кремля стає особливо зрозумілою під час ще одної зимової кампанії у війні проти України, оскільки путінські війська нахабно бомбардують українські міста балістичними ракетами та іранськими дронами. Водночас, українці продовжують боротися за свої суверенні права.

Як запевняє Остін, Контактна група продовжить "копати глибше" для надання Україні короткострокової та довгострокової підтримки.

"Результат боротьби України проти імперської агресії Путіна допоможе визначити глобальну безпеку на десятиліття", - наголосив Остін.

Він заявив, що стояти в стороні, коли бореться Україна за існування, не може бути варіантом.

"Україна не буде здаватися, і ми теж не будемо', - сказав міністр оборони США.

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