Головком зазначив, що Україна вживає всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з Міністром оборони Рустемом Умєровим здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.

"Оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику "м’ясних штурмів", – написав головком.

За його словами, тільки протягом минулої доби на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 29 атак російських окупантів. Ворог також активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами.

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Зазначається, що міністр оборони та головком на місцях заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які ведуть оборонні дії. Проаналізували наявні ресурси та потреби українських військ.

"За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога. Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат", – зазначив Сирський.

Ситуація на фронті: важливі новини

За словами головнокомандувача ЗСУ РФ поставила за мету будь-якою ціною захопити Куп'янськ. За його словами, втрати Кремля в 7-8 разів перевищують українські.

Складною залишається ситуація і на авдіївському напрямку. Частину підрозділів 110-ї бригади вперше за два роки вивели на ротацію.

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