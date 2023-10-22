Нашій країні дуже потрібні сучасні літаки, які не будуть поступатися авіації РФ, підкреслили у ЗСУ.

Зараз українські пілоти на навчаннях з опанування винищувача F-16 працюють на авіатренажерах, але незабаром мають пересісти на літаки.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. "Ми очікуємо, що перша група пілотів, які сьогодні вже навчаються на авіатренажерах, котрі повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть у справжній навчально-бойовий літак з інструктором. Це має статися найближчим часом", - повідомив він.

За його словами, західні партнери зазначають, що українські пілоти доволі швидко опановують техніку. "Ми на етапі пересадки в бойовий літак, спочатку з інструктором, який завершиться вже самостійним пілотуванням після цієї підготовки", - сказав Ігнат.

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Ігнат розповів, що в Бельгії на навчаннях перша група пілотів, які мали прохідний бал з англійської мови. За його словами, довелося підтягнути авіаційну термінологію, бо в літаку F-16 всі команди і управління англійською мовою.

Ігнат зазначив, що Україні дуже потрібні сучасні літаки, які не будуть поступатися російській авіації. За його словами, це можуть бути різні види літаків, але ключове, що потрібно від цих літаків - завоювати перевагу в повітрі. При цьому додав, що це дозволить відігнати російську авіацію якомога далі, що дозволить працювати українській артилерії, авіації по позиціях ворога.

F-16 для України - що повідомлялося раніше

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що оптимістичний термін прибуття винищувачів F-16 в Україну - це перша половина 2024 року. При цьому зазначив, що відповідні рішення партнери ухвалили. Пілоти мають завершити навчання. Паралельно в Україні готується інфраструктура для цих літаків.

У РФ бояться поставок українській державі сучасного західного озброєння, в тому числі, що Київ отримає обіцяні американські винищувачі F-16. У зв'язку з цим окупанти вирішили нібито зміцнювати свої західні кордони.

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