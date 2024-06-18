Наразі підготовку проходять десять українських пілотів.

Українські пілоти проходять навчання для польотів на західних винищувачах F-16 у Франції. Як пише Le Monde, Повітряно-космічні сили Франції поділилися деякими деталями цієї підготовки.

Повідомляється, що Повітряно-космічні сили Франції взяли на себе зобов'язання сертифікувати підготовку 26 українців протягом двох років. Українські пілоти проходять навчання в ангарах авіабази на південному заході Франції, назва якої не розголошується з міркувань безпеки.

Як пише видання, на авіабазі немає винищувачів F-16, на яких пілоти мають літати в Україні, але є кілька Alphajets, які вдалося отримати завдяки франко-бельгійській співпраці.

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"Перевага цих літаків у тому, що вони оснащені панеллю приладів, що імітує панель F-16 - бельгійські війська літають на F-16 і тренувалися на базі з цими літаками до 2018 року", - пише видання.

За даними Повітряно-космічних сил Франції, наразі підготовку проходять лише десять українських пілотів.

Деякі з них ніколи раніше не літали, а інші мають досвід польотів на L-39 Albatros, навчально-тренувальному літаку чеського виробництва.

"Усі вони з моменту їхнього прибуття до Франції перебувають "у бульбашці", як висловився один французький офіцер. І навіть у цей день, коли всі засоби масової інформації висвітлюють події, їм не дозволили спілкуватися з пресою", - зазначає видання.

Єдина інформація, яка була оприлюднена, зазначає Le Monde, - це їхній вік: "від 21 до 23 років".

Навчання українських пілотів на F-16

Раніше повідомлялося, що Румунія оплатить навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Міністерство оборони країни покриє витрати на навчання, харчування, транспорт, паливо, спеціальне обладнання та інші супутні товари і послуги.

Водночас видання Politico писало, що між Україною і Заходом виникають конфлікти через навчання пілотів на F-16. У Києві вимагають від партнерів розширити програму, проте союзники кажуть, що українські пілоти ще не готові масово літати на F-16. Стверджувалось, що в Україні заявляють про 30 пілотів, які можуть негайно почати навчання у США. Однак адміністрація президента Джо Байдена повідомила Києву, що в її програмі тренувань, які відбуваються в Аризоні, не вистачає місць, щоб прийняти понад 12 пілотів одночасно.

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