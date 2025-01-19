На місці падіння утворилася воронка.

Літак повітряно-космічних сил Російської Федерації впустив авіаційну бомбу на окуповане росіянами селище у Запорізькій області.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, це сталося ще 9 січня. За їхніми даними, літак загарбників впустив фугасну авіабомбу біля населеного пункту Вишнівка. Вона не вибухнула, однак на місці падіння утворилася воронка. Ніхто не постраждав

Журналісти повідомляють, що у 2024 році російська загарбницька армія упустила на свої та окуповані території України щонайменше 165 фугасних авіаційних бомб. Цього року вже відомо про падіння шести ФАБів та однієї ракети.

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Росія скидає та впускає бомби

Як відомо, окупаційні сили РФ активно використовують для бомбардувань України різноматні авіаційні бомби. Від цієї зброї потерпають і українські військові, і прифронтові міста.

Також неодноразово повідомлялося про падіння бомб та ракет на території самої Російської Федерації. Зокрема, нещодавно винищувач загарбників впустив крилату ракету на Воронезьку область.

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