Проблеми у росіян почалися одночасно зі встановленням на ФАБах універсальних модулів планування.

Літаки окупаційної армії РФ за кілька останніх місяців поточного року "впустили" на російські території та окуповані землі України майже 130 фугасних бомб. За даними ASTRA, одну з них виявлено в Бєлгородській області 23 вересня.

"У Грайворонському міському окрузі, за кілька кілометрів від села Доброіванівка виявлено ФАБ-250. Постраждалих і пошкоджень немає, боєприпас уже знищили. Це щонайменше 127 авіабомба, скинута Повітряно-космічними силами РФ на Росію та окуповані території України з березня по вересень цього року", - пише ресурс.

Зазначається, що раніше російська армія почала обладнати радянські фугасні авіабомби (ФАБ) комплексами УМПК - універсальними модулями планування і корекції. Після цього оновлення на ФАБах з'являються крила і супутникове наведення, що дають змогу запускати їх прямо з території РФ. Точні причини "незапланованого сходження" бомб поки що невідомі, але існує вона від початку застосування УМПК, які перетворюють їхнє вільне падіння на планування.

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Відомо, що окупанти запускають по Україні, зокрема крилату ФАБ-3000. Цифри в назві позначають загальну вагу виробу - у ФАБ-3000 близько половини ваги становить вибухівка.

"Активно використовувати УМПК російська армія почала навесні цього року. І відразу розкрилася проблема оновлених ФАБ - часто бомби просто не долітають до України... Найчастіше падають ФАБ-250 і ФАБ-500. Зазвичай під час позаштатного сходження вони не вибухають - бомби постфактум знищують вибухотехніки", - сказано в публікації.

На початку липня ФАБ-3000 вперше впала з російського літака на Бєлгородську область. Бомба вибухнула в полі неподалік від населеного пункту Шебекіно. Оскільки місцевість була безлюдною, обійшлося без жертв.

"4 травня російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500, унаслідок чого 7 осіб було поранено, 31 домоволодіння і 10 авто пошкоджено. Влада причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською", - підкреслює ASTRA.

Скидання бомб на російській території

Нагадаємо, російські окупаційні війська досить часто "втрачають" бомби над своїми ж містами. Наприклад, увечері 13 червня 2024 року потужний вибух прогримів у Шебекіно Бєлгородської області. Повідомляли, що на місто впала російська авіабомба. Місцеві телеграм-канали просили жителів Титовки в передмісті Шебекиного "до ранку утриматися від прогулянок". У самому Шебекиному вибуховою хвилею вирвало віконні рами і вибило скло.

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