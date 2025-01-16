На місці падіння почалася пожежа.

Російський винищувач впустив на Воронезьку область крилату ракету класу "повітря-земля" Х-69. Зазвичай їх використоують для атак по Україні.

Про це з посиланням на екстрені служби регіону повідомляє російський Telegram-канал Astra. За даними журналістів, напередодні в полі неподалік селища Олександрівка знайшли уламки невідомого об'єкта, що вибухнув. Після цього на місці почалася пожежа.

Спочатку росіяни вирішили, що на землю впали уламки збитого безпілотного літального апарата, однак прибулі на місце працівники Росгвардії з'ясували, що насправді це фрагменти ракети "Х-69", яку окупаційна армія РФ застосовує для атак на енергетичну систему України:

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"Ракета здійснила так зване "мимовільне сходження" і зруйнувалася під час падіння. Постраждалих і руйнувань вдалося уникнути".

Росія бомбить власну територію

У липні західні журналісти підрахували, що російські загарбницькі війська лише за рік впустили на Бєлгородську область щонайменше 38 авіаційних бомб.

Також нагадаємо, що раніше ракета, яку окупанти випустили по Україні, вдарила по населеному пункту Петропавлівка у Воронезькій області.

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