Ніхто не "ткнув ведмедя палицею", наголосив експрем'єр Великої Британії.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон "проїхався" по лідеру і співзасновнику партії "Реформувати Сполучене Королівство" (називалася "партія Brexit") Найджелу Фараджу через те, що він звинуватив Захід у провокації Росії до війни проти України.

Експрем'єр у своєму акаунті в Х назвав позицію британського політика "черговою кремлівською пропагандою" і "нудотною аісторичною маячнею". "Ніхто не провокував Путіна. Ніхто не "ткнув ведмедя палицею". Народ України переважною більшістю голосів у 1991 році проголосував за те, щоб стати суверенною і незалежною країною. Вони мали повне право домагатися як членства в НАТО, так і членства в ЄС", - підкреслив Джонсон.

Експрем'єр наголосив, що за агресію РФ проти української держави у 2014 і 2022 роках несе відповідальність тільки одна людина - Путін. "Намагатися перекласти провину на інших - це морально огидно і є популяризацією путінської брехні", - додав колишній чиновник. На його думку, протягом останніх 30 років проблемою були "не західні провокації, а слабкість Заходу перед обличчям російської агресії".

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Варто зазначити, що так Джонсон відреагував на статтю Фараджа в The Telegraph. У цьому матеріалі політик стверджував, що останні 10 років свідчать про те, що Захід грає на руку Путіну, даючи йому привід зробити бажане.

"Ще 2014 року, коли ЄС уперше запропонував Україні угоду про вступ, я сказав у своїй промові в Європейському парламенті, що "в Україні буде війна". Чому? Тому що розширення НАТО і Європейського союзу давало Путіну привід, який він не міг ігнорувати". Відтоді я неодноразово давав зрозуміти, що якщо тикати російського ведмедя палицею, не дивуйтеся, якщо він відповість...", - наголосив автор.

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Раніше Найджел Фарадж сказав, що НАТО і ЄС "спровокували" вторгнення РФ в Україну, оскільки говорили про своє розширення. Британський політик водночас визнав, що в початку агресії проти українців винен Путін. Заяву Фараджа, зокрема, розкритикував прем'єр Великої Британії Ріші Сунак - назвав її такою, що грає на руку ватажку росіян.

Крім того, Фарадж стверджував, що війна на українській землі "зайшла в повний глухий кут", і західним державам потрібно вести переговори з російським диктатором. Примітно, що російські пропагандисти оцінили риторику Фараджа - один із ворожих ведучих похвалив його за "освіченість і розсудливість".

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