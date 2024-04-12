Колишній прем’єр-міністр Великої Британії, каже що може знову приєднатися до боротьби, якщо від цього "буде щось корисне".

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не виключає свого повернення у велику політику. Під час виступу в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні він сказав, що може повернутися в політику, якщо відчує, що від цього "буде щось корисне", повідомляє The Telegraph.

Відповідаючи на запитання, чи збирається він знову балотуватися в депутати, Джонсон сказав, що це малоймовірно в короткостроковій перспективі.

"Я вважаю, що єдині обставини, за яких будь-хто може висувати свою кандидатуру на виборах, це якщо вони мають щось запропонувати", - сказав Джонсон.

Видання зазначає, що політик був представлений аудиторії, за американським звичаєм, модератором як "прем'єр-міністр Борис Джонсон".

"Мені подобається, що ви називаєте мене прем’єр-міністром. Це ввічливість, якої немає у Сполученому Королівстві", – сказав він, пожартувавши, що "це може стати в нагоді".

Він також попередив, що захоплення Володимиром Путіним України стане для американського лідерства на світовій арені "катастрофою" більшою, ніж В’єтнам, і додав, що "молиться", щоб республіканці в Конгресі припинили блокування близько 60 мільярдів доларів фінансування для України, сказавши: "Ситуація похмура, а затримка жахлива". Також Джонсон припустив, що кінцевою метою правителя Росії було "отримати Київ", при цьому "він хоче взяти під контроль всю країну".

"Якщо це станеться, я думаю, що це буде абсолютна катастрофа для Заходу, катастрофа для Америки та будь-якої концепції американського лідерства. Я вважаю, що це буде більший розворот, ніж у В’єтнамі, тому що це НАТО, яке після 75 років успіху вперше зазнало невдачі у європейській війні", - зазначив екс-прем'єр Британії.

Він підкреслив, що хаотичний відступ Заходу з Афганістану у 2021 році буде "нічим" у порівнянні з перемогою Росії в Україні.

При цьому Джонсон висловив оптимізм щодо того, що Дональд Трамп відмовиться від своєї ізоляціоністської риторики щодо війни Росії в Україні, якщо він повернеться у Білий дім після виборів у листопаді.

"Я дійсно не можу повірити, що будь-який американський президент або майбутній американський президент захоче, щоб це сталося за його каденції", – сказав політик.

Борис Джонсон - останні заяви

Днями колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що кандидат у президенти США, екс-глава Білого дому Дональд Трамп не зможе зробити Америку знову великою, якщо Україна програє.

За словами Джонсона, поразка України стане катастрофою для США і для Заходу загалом.

Також нещодавно екс-прем'єр-міністр Великої Британії попереджав, що Трамп зрозуміє, що жодна угода з Путіним неможлива. Як сказав Джонсон, Україні не варто хвилюватися через ймовірне переобрання Трампа.

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