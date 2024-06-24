Російські пропагандисти розхвалили британського політика, з'ясували журналісти.

Триває війна в Україні проти росіян, і британський політик, лідер і співзасновник партії "Реформувати Сполучене Королівство" (раніше мала назву "партія Brexit") Найджел Фарадж втрапив у скандал через заяву щодо протистояння, а потім його слова "розкрутили" в Росії.

Думкою західного політика скористалися російські пропагандисти, пише The Times. "Один із ведучих новин похвалив його "виважені" коментарі та сказав, що вони говорять правду про те, "хто насправді спровокував конфлікт", - наголошується в матеріалі.

Ще один ворожий пропагандист сказав, що ідеолог Brexit показав "освіченість і розсудливість", і назвав його "досвідченим політиком, який слідкує за настроєм виборців.

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Раніше Найджел Фарадж заявив, що Євросоюз і НАТО "спровокували" вторгнення росіян в Україну шляхом розширення на схід. Водночас політик визнав, що в початку масштабного протистояння винен російський диктатор Володимир Путін. Політик також говорив, що Заходу потрібно вести переговори з ватажком росіян щодо війни в нашій країні.

Заяву Фараджа розкритикували, зокрема, прем'єр Британії Ріші Сунак і лідер лейбористів Кейр Стармер. Глава бретонського уряду вважає, що слова політика тільки грають на руку Путіну. На думку Стармера, слова Фараджа "ганебні".

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