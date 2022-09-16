Українські воїни завдали два влучних удари.

Збройні сили України щодня зменшують кількість ворожої техніки. Сьогодні, 16 вересня, бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка відзначилися влучними ударами по двох цілях. Вони знищили ворожі самохідні гаубиці.

Ролик з бомбардуванням артилерії противника опублікували в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

На відео нижче показується, що окупанти розмістили техніку у відкритому полі. Бійці 92-ї бригади виявили її за допомогою безпілотника і завдали прицільних ударів.

Відео дня

Воїни здійснили два залпи, і кожен влучив у ціль. Після другого контрольного пострілу гаубиці точно перетворилися на металобрухт. Це підтверджує пожежа і сила удару.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники підірвали 1302 артилерійські системи ворога.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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