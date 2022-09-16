Збройні сили України щодня зменшують кількість ворожої техніки. Сьогодні, 16 вересня, бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка відзначилися влучними ударами по двох цілях. Вони знищили ворожі самохідні гаубиці.
Ролик з бомбардуванням артилерії противника опублікували в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".
На відео нижче показується, що окупанти розмістили техніку у відкритому полі. Бійці 92-ї бригади виявили її за допомогою безпілотника і завдали прицільних ударів.
Воїни здійснили два залпи, і кожен влучив у ціль. Після другого контрольного пострілу гаубиці точно перетворилися на металобрухт. Це підтверджує пожежа і сила удару.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники підірвали 1302 артилерійські системи ворога.
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