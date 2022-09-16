ЗСУ на півдні знищили понад 70 російських загарбників.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь" за підсумками 15 вересня.
Наголошується, що нашою авіацією нанесено 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складу боєприпасів в Бериславському районі, по Каховському мосту, по пятьох понтонних переправах біля Дар'ївки, Садового, Нової Каховки.
"Достеменно відомо, що вороже військо зменшено на 71 рашиста, 27 одиниць озброєння та техніки, серед яких 5 танків, 14 одиниць іншої авто-бронетехніки, реактивна система залпового вогню "Град", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", самохідна артустановка "Гвоздика", зенітна самохідна установка "Шилка", 2 гаубиці "Мста-Б" та два 120-ти мм міномети", - йдеться у повідомленні.
Тим часом, як зазначили в ОК "Південь", корабельне угруповання ворожого флоту загальною кількістю 13 одиниць продовжує маневри вздовж кримського узбережжя укриваючись від шторму та імовірних уражень зброєю Сил оборони. Водночас, ворог тримає напоготові 3 надводних та 1 підводний ракетоносій на бортах яких 28 ракет типу "Калібр".
Війна в Україні: актуальні дані
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та в Харківській області. Звільнено вже тисячі квадратних кілометрів окупованої території, включаючи Ізюм, Балаклію та Куп'янськ.
Разом з тим українські правоохоронці у деокупованих населених пунктах знаходять докази військових злочинів РФ, в тому числі місця тортур цивільних.
На Херсонському напрямку логістика ворога - під вогневим контролем ЗСУ. Як відзвітували в ОК "Південь", ЗСУ зробили неможливим використання окупантами Каховського мосту.
На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб штурмів. Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.
Але, як зазначив голова Луганської ОВВА, через успіхи контрнаступу ЗСУ окупанти почали переходити до оборони. Зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд у Сватовому-Троїцькому-Кремінній.
З початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували вже 53 850 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.