ЗСУ ліквідували вже понад 54 тисячі російських окупантів.

Кількість ліквідованих окупантів в Україні перевищила 54 тисячі. Цей новий рубіж був пройдений протягом минулої доби, за яку ЗСУ усунули 200 ворогів. Наші бійці також перетворили на металобрухт понад 50 одиниць техніки противника.

Свіжою статистикою втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 16 вересня

особового складу — близько 54 050 (+200) осіб ліквідовано;

танків — 2199 (+6);

бойових броньованих машин — 4690 (+8);

артилерійських систем — 1302 (+7);

РСЗВ — 312 (+1);

засобів ППО — 168 (+1);

літаків — 250 (+0);

гелікоптерів — 216 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 908 (+0);

крилатих ракет — 233 (+0);

кораблів/катерів — 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3550 (+28);

спеціальної техніки — 121 (+1).

Дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на всій лінії фронту. Минулої доби найбільших втрат ворогу завдали на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Відео дня

Нагадаємо, станом на 12 вересня ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів в результаті контрнаступу. Сюди входять міста Ізюм, Куп'янськ і Вовчанськ.

Атакуючі дії українських захисників переломили хід війни, але завершити її цього року все одно не вдасться. Такою думкою поділилися експерти з американського Інституту вивчення війни. Вони також розповіли, що Росія вдвічі посилила приховану мобілізацію на тлі успіхів ЗСУ.

Окремо аналітики розповіли, як українська армія посилила тиск на підрозділи рашистів на сході. Якщо ситуація буде розвиватися схожих чином, ворогові стане складно оборонятися.

Вас також можуть зацікавити новини: